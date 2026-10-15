Создание фигур из стальной проволоки и эксперименты с фотограммой: известна программа открытых мастерских от резидентов фонда MaxArt

Программа откроется 17 октября с презентации проекта «Климатроны» и мастер-класса по созданию проволочной скульптуры с художницей Яной Васильевой. Участникам предстоит найти собственный образ опоры в природе, перенести его из наброска в объемную форму и создать временную систему «опор» из стальной проволоки.

19 октября Сергей Потеряев даст лекцию о том, из чего состоит художник: расскажет, как составлять портфолио и резюме, на что обращать внимание при подготовке материалов и как представить свою художественную практику. 20 октября художник устроит портфолио-ревью: участники смогут получить рекомендации по развитию художественной практики и презентации проектов.

22 октября в резиденции MaxArt пройдут открытые мастерские: свои проекты представят художница, автор персональных и групповых выставок в России, Китае, Таиланде, Франции, Португалии, Великобритании, США и на Кипре Яна Васильева, художник, участник персональных и групповых выставок в России, Германии, Швейцарии и Латвии Сергей Потеряев, художник, чьи работы были представлены в культурных институциях Москвы, Перми, Омска, Волгограда и Калининграда, Данил Куликов, художница, чьи работы экспонировались в культурных институциях Москвы, Самары, Уфы и Калининграда, Анна Кондрашова.

25 октября Данил Куликов познакомит участников с техникой печати, в которой изображение вырезают на линолеуме, переносят на бумагу и создают собственные работы. Завершится программа 27 октября мастер-классом от Анны Кондрашовой: она научит экспериментировать со светом, тенью и различными предметами, создавая изображения на светочувствительной бумаге, а затем зафиксируют полученные отпечатки с помощью фотохимических растворов.

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