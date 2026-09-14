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Искусство

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Стипендиаты фонда V–A–C и участники выставок в Китае и Швейцарии: известны участники нового сезона арт-резиденции

Фонд современного искусства MaxArt объявил победителей опен-колла нового, 12-го, сезона арт-резиденции. Она пройдет совместно с музеем ПЕРММ.

Проект Яны Васильевой
Яна Васильева

Проект Яны Васильевой

Проект Анны Кондрашовой
Анна Кондрашова

Проект Анны Кондрашовой

Работа Данила Куликова
Данил Куликов

Работа Данила Куликова

Проект Сергея Потеряева
Сергей Потеряев

Проект Сергея Потеряева

Участниками арт-резиденции MaxArt станут четверо художников:

  • Яна Васильева (Краснодар): стипендиатка грантовых программ Музея современного искусства «Гараж» (2022) и Фонда V–A–C (2022, 2023), автор персональных и групповых выставок в России, Китае, Таиланде, Франции, Португалии, Великобритании, США и на Кипре;
  • Данил Куликов (Пермь): его работы были представлены в культурных институциях Москвы, Перми, Омска, Волгограда и Калининграда; 
  • Сергей Потеряев (Екатеринбург): участник персональных и групповых выставок в России, Германии, Швейцарии и Латвии, стипендиат фонда V–A–C и программы Archiv der Avantgarden (Дрезден, Германия); 
  • Анна Кондрашова (Уфа): ее работы были представлены в культурных институциях Москвы, Самары, Уфы, Калининграда.

Художники в течение месяца будут работать над своими проектами в мастерских особняка XIX века и использовать научную базу музея, получать кураторскую поддержку и ездить в экспедиции по Пермского краю, связанные с темами их проектов. По итогам арт-резиденции в ПЕРММ представят выставку работ участников.

Информационный обзор редакции. 16+

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