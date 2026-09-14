Стипендиаты фонда V–A–C и участники выставок в Китае и Швейцарии: известны участники нового сезона арт-резиденции

Участниками арт-резиденции MaxArt станут четверо художников:

Яна Васильева (Краснодар): стипендиатка грантовых программ Музея современного искусства «Гараж» (2022) и Фонда V–A–C (2022, 2023), автор персональных и групповых выставок в России, Китае, Таиланде, Франции, Португалии, Великобритании, США и на Кипре;

Данил Куликов (Пермь): его работы были представлены в культурных институциях Москвы, Перми, Омска, Волгограда и Калининграда;

Сергей Потеряев (Екатеринбург): участник персональных и групповых выставок в России, Германии, Швейцарии и Латвии, стипендиат фонда V–A–C и программы Archiv der Avantgarden (Дрезден, Германия);

Анна Кондрашова (Уфа): ее работы были представлены в культурных институциях Москвы, Самары, Уфы, Калининграда.

Художники в течение месяца будут работать над своими проектами в мастерских особняка XIX века и использовать научную базу музея, получать кураторскую поддержку и ездить в экспедиции по Пермского краю, связанные с темами их проектов. По итогам арт-резиденции в ПЕРММ представят выставку работ участников.

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