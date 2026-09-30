Модель трогонтериевого слона из будущего музея «Пермский период» собрали в тестовом режиме

В Пермском краеведческом музее рассказали, что «репетиция» по сборке научной 3D-модели трогонтериевого слона прошла успешно. Специалисты проработали методы фиксации, чтобы гарантировать несущую способность каркаса.

Один из ключевых экспонатов музея «Пермский период» в разобранном виде скоро привезут в Пермь. Дальше начнется этап научной реконструкции — кости трогонтериевого слона будут тонировать.

Напомним, новый филиал Пермского краеведческого музея готовятся открыть в 2027 году. В нем представят около семи тысяч экспонатов.

Информационный обзор редакции.