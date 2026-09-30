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Искусство

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Модель трогонтериевого слона из будущего музея «Пермский период» собрали в тестовом режиме

Скелет трогонтериевого слона, который представят в новом музее «Пермский период», собрали в тестовом режиме. Московские специалисты из 3DGate завершили цифровое моделирование древнего предка шерстистого мамонта. Они воссоздали 200 костей с помощью 3D-печати.

Пермский краеведческий музей/ВКонтакте

В Пермском краеведческом музее рассказали, что «репетиция» по сборке научной 3D-модели трогонтериевого слона прошла успешно. Специалисты проработали методы фиксации, чтобы гарантировать несущую способность каркаса.

Один из ключевых экспонатов музея «Пермский период» в разобранном виде скоро привезут в Пермь. Дальше начнется этап научной реконструкции — кости трогонтериевого слона будут тонировать.

Напомним, новый филиал Пермского краеведческого музея готовятся открыть в 2027 году. В нем представят около семи тысяч экспонатов. 

Информационный обзор редакции.

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