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Искусство

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Промыслотека «Яснодело» закрылась на ремонт

Промыслотека «Яснодело» ушла на ремонтные работы. Сайд-проект ПДНТ «Губерния» открылся на Пермской улице в декабре 2025 года как резиденция для ремесленников.

Ранее создатели промыслотеки рассказывали, что готовятся уйти на полноценный ремонт в 2026 году. До этого времени в пространстве проходили мастер-классы, лекции, выставки.

В социальных сетях промыслотеки рассказали, что намерены обновить залы, чтобы создать больше возможностей для творчества. Ремонтные работы должны занять около двух месяцев.

Информационный обзор редакции.

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