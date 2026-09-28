Промыслотека «Яснодело» закрылась на ремонт

Промыслотека «Яснодело» ушла на ремонтные работы. Сайд-проект ПДНТ «Губерния» открылся на Пермской улице в декабре 2025 года как резиденция для ремесленников.
Ранее создатели промыслотеки рассказывали, что готовятся уйти на полноценный ремонт в 2026 году. До этого времени в пространстве проходили мастер-классы, лекции, выставки.
В социальных сетях промыслотеки рассказали, что намерены обновить залы, чтобы создать больше возможностей для творчества. Ремонтные работы должны занять около двух месяцев.
Информационный обзор редакции.
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