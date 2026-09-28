Промыслотека «Яснодело» закрылась на ремонт

Ранее создатели промыслотеки рассказывали, что готовятся уйти на полноценный ремонт в 2026 году. До этого времени в пространстве проходили мастер-классы, лекции, выставки.

В социальных сетях промыслотеки рассказали, что намерены обновить залы, чтобы создать больше возможностей для творчества. Ремонтные работы должны занять около двух месяцев.

Информационный обзор редакции.