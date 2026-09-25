Художница Анастасия Попова собирается открыть выставку о случайностях и их красоте

Планируется, что новый проект в выставочном пространстве начнет работать со 2 октября. Он будет называться «Каменная река». «Вы думаете, что все неслучайно? А жизнь — это случайность, сотканная из мгновений. Но если научиться видеть в случайностях красоту, то каждая из них обретает смысл. Так случайное перестает быть случайным — оно становится намеком, поэзией бытия», — говорит художница об идее выставки.

Недавно мы рассказывали о том, что в Центральном выставочном зале открылась выставка с сокровищами частных коллекций.

Информационный обзор редакции. 0+