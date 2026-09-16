Дань уважения художникам и тем, кто собирает их работы: в ЦВЗ открылась выставка с сокровищами частных коллекций

В экспозицию вошли станковая и печатная графика, а также живопись Ивана Борисова, Константина Собакина, Александра Репина, Александра Зырянова, Олега Коровина, Петра Оборина, Виктора Кузина, Валентина Дудина и других пермских мастеров. Новая выставка — не только дань уважения художникам Прикамья, но и признание огромной роли частных коллекционеров. В Центральном выставочном зале говорят, что многие из произведений могли бы остаться неизвестными, если бы не те, кто их собирал, систематизировал и сохранял. Коллекционеры выполняют важнейшую миссию хранителей культурного наследия региона.

Выставочный проект «Запечатленное время. Сокровища частных коллекций» приурочен также и к 50-летию ЦВЗ. За это время он стал главной выставочной площадкой пермских художников, местом встречи мастеров и зрителей.

В рамках выставки в ЦВЗ пройдет лекция искусствоведа Анны Суворовой. Она предложит свой взгляд на искусство Пермского края в перспективе общих процессов советских и российских реалий: от лирического «импрессионизма» конца 1940-х — начала 1950-х, через «суровый стиль» 1960-х, к «тихой графике» 1970-х — 1980-х и философским поискам конца столетия.

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