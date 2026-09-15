Дмитрий Шабалин, создающий маски в духе «космического китч-барокко», попал в топ-50 молодых художников

Большинство из художников в рейтинге из регионов, а не из Москвы и Санкт-Петербурга. Экспертами выступили кураторы, коллекционеры и искусствоведы, среди них: сотрудник сектора новейших течений Государственной Третьяковской галереи Игорь Волков, основатель галереи «Е.К.АртБюро» Елена Куприна-Ляхович, программный директор Дома культуры «ГЭС-2» Алиса Прудникова.

33-летний Дмитрий Шабалин родом из Березников. Его работа ранее попала на аукцион современного искусства и дизайна Vladey. Издатели The Art Newspaper Russia отметили, что Дмитрий Шабалин умудряется собрать из деталек Lego, страз, бусин, фигурок из киндер-сюрпризов и другой груды добра на выброс эффектные маски в духе «космического китч-барокко». Художник делает и диджитал-проекты, и пространственные инсталляции. В топ-50 молодых художников он занимает 25-е место.

Лидерами списка стали два нижегородца: Владимир Чернышёв, работающий с site-specific-инсталляциями, и Артём Филатов, создающий парадоксальные объекты. Также в топе арт-группа «Малышки 18:22» из Томска: Аксинья и Ника Сарычевы.

Информационный обзор редакции.