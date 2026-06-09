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Искусство

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Маску художника из Пермского края выставили на аукционе современного искусства

На аукцион современного искусства и дизайна Vladey, который пройдет 16 июня, попала работа художника из Березников Дмитрия Шабалина. Это хромированная маска, созданная из, казалось бы, случайных предметов.

Vladey

Художник работает с найденными и подаренными вещами (от бытовых деталей до игрушек и декоративных элементов), соединяя их в неожиданных сочетаниях: они сохраняют свою эмоциональную аурy и одновременно становятся частью нового художественного порядка. Представленная на аукционе маска была создана в 2023 году: во Vladey отмечают, что работа Дмитрия Шабалина напоминает визуальные обманки живописца XVI века Джузеппе Арчимбольдо, на которых человеческое лицо складывается из разнородных элементов.

В фонде креативных индустрий Пермского края говорят, что стартовую стоимость маски Дмитрия Шабалина оценили в 83 тыс.-250 тыс. рублей. Всего в каталоге аукциона представлено 63 объекта искусства.

Информационный обзор редакции.

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