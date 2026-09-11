«Чтобы работы пермских художников находили своих людей»: мультистор «Фон» стал галереей

В течение нескольких лет его создатели знакомились с пермскими художниками и дизайнерами, изучали рынок, смотрели, как устроены другие площадки, и постепенно понимали, каким должен быть «Фон».

Планируется, что «Фон» станет местом, где пермское искусство можно не только увидеть и приобрести, но и представить себя новой аудитории. Команда ЦГК намерена помогать авторам с продвижением, кураторскими подборками, медиа и коммуникацией со зрителями. «Нам кажется важным, чтобы покупка искусства становилась такой же естественной частью повседневной жизни, как покупка книги, пластинки или хорошего предмета для дома. Чтобы работы пермских художников не только выставлялись, но и находили своих людей — становились частью квартир, офисов и личных коллекций», — рассказали в Центре городской культуры.

Недавно мы рассказывали о том, что на базе магазина «Сереброника» открылся музей ювелирного искусства.

Информационный обзор редакции.