Летопись, рассказанная на языке драгоценностей: в Перми появился музей ювелирного искусства

Экспозиция охватывает тысячелетнюю историю ювелирного мастерства на пермской земле. В министерстве туризма рассказали, что в музее есть разделы, посвященные Пермскому звериному стилю с точными копиями артефактов, изделиям расцвета пермской финифти и филиграни, реконструкции украшений средневековой цивилизации Вису.

Отдельный блок экспозиции рассказывает о наследии Пермского экспериментального ювелирно-гранильного завода (ПЭЮГЗ). Кроме украшений, в музее представлены редкие минералы и самоцветы, а также подлинные материалы и инструменты мастеров.

Кстати! Летом в Пермском крае открылся музей хлеба: второй в регионе!

Информационный обзор редакции.