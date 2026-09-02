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Искусство

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Летопись, рассказанная на языке драгоценностей: в Перми появился музей ювелирного искусства

Музей ювелирного искусства открывается в Перми. Новое выставочное пространство развернется на базе магазина «Сереброника» на улице Ленина: в нем представлена летопись Прикамья, рассказанная на языке драгоценных металлов и самоцветов.

Пресс-служба министерства по туризму Пермского края

Экспозиция охватывает тысячелетнюю историю ювелирного мастерства на пермской земле. В министерстве туризма рассказали, что в музее есть разделы, посвященные Пермскому звериному стилю с точными копиями артефактов, изделиям расцвета пермской финифти и филиграни, реконструкции украшений средневековой цивилизации Вису.

Отдельный блок экспозиции рассказывает о наследии Пермского экспериментального ювелирно-гранильного завода (ПЭЮГЗ). Кроме украшений, в музее представлены редкие минералы и самоцветы, а также подлинные материалы и инструменты мастеров.

Кстати! Летом в Пермском крае открылся музей хлеба: второй в регионе!

Информационный обзор редакции.

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