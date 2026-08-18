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Измельчить зерно и узнать о «жемчужной каше»: новый музей хлеба появился в Пермском крае

В Пермском крае появился еще один музей хлеба. Он находится в старинном доме в селе Тихановка Кунгурского района.

Пресс-служба министерства туризма по Пермскому краю
Пресс-служба министерства туризма по Пермскому краю

Экспозиция рассказывает об истории выращивания хлеба и хлебопечения, представляет старинные предметы крестьянского быта и выставку кованых изделий. В музее можно научиться отличать крупы, собственноручно измельчить зерно на крупорушке, а также узнать о происхождении интересных выражений вроде «раскатать и закатать губу» или «жемчужная каша».

По словам хозяина музея, гида-экскурсовода Константина Старцева, кунгурский хлеб славился давно, уже в 1670-х годах в городке сформировался хлебный рынок, а через сотню лет крупные партии попадали даже на Макарьевскую ярмарку (располагалась в XVII веке в районе современного Нижнего Новгорода). «Плодородие Кунгурской земли отразилось в символике. В 1783 году утвердили герб города: на нем изобразили рог изобилия с колосьями зерновых культур», — рассказал Константин Старцев.

В пресс-службе министерства туризма рассказали, что Кунгурский музей хлеба — не единственный в Пермском крае. Еще один действует в селе Тюй Чернушинского района.

Информационный обзор редакции.

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