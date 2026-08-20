Пермская галерея создает собственный фонд поддержки и развития

У Пермской галереи появится собственный фонд. По данным издания «Новый компаньон», его средства планируют использовать для пополнения коллекции, издания альбомов-каталогов, образовательных и исследовательских программы, развитие инклюзивного пространства.
Новая некоммерческая организация будет называться Фонд поддержки и развития Пермской государственной художественной галереи «Фонд имени Николая Серебренникова». Ее директором будет Ольга Гусева. Документы на регистрацию нового фонда сейчас находятся в министерстве юстиции РФ.
Ранее мы рассказывали о том, что Фонд поддержки культурных проектов запускает частная филармония «Триумф».
Информационный обзор редакции.
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