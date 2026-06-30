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Искусство

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Частная филармония «Триумф» собирается открыть Фонд поддержки культурных проектов

«Триумф» собирается открыть Фонд поддержки культурных проектов. Он стал логичным шагом развития частной филармонии, которая за десять лет выросла из камерного концертного зала в действующий продюсерский центр с собственными проектами.

Никита Чунтомов

В 2026-2027 годах в планах у «Триумфа» хоровая постановка Triumphus Vox, гастроли хора Triumphus Vox, фестиваль современной драматургии, проект «Великое немое кино» с новой музыкой современных композиторов. В частной филармонии говорят, что значимые культурные проекты сложно организовать только за счет продажи билетов: такое финансирование редко достигает 40%, остальное обеспечивают спонсоры, гранты и частное меценатство.

Частная филармония «Триумф» запустила краудфандинговую кампанию в поддержку своих проектов. «На десятом году жизни „Триумфа“ мы поняли, что они уже развиваются быстрее нас самих, и реализовать их в одиночку мы уже не можем. Поэтому нам необходима поддержка неравнодушных меценатов. Мы верим, что только вместе сможем реализовать культурные проекты, которыми будут гордиться и Пермь, и вся страна», — говорит арт-директор «Триумфа» Сергей Аристов.

Информационный обзор редакции.

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