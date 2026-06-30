Частная филармония «Триумф» собирается открыть Фонд поддержки культурных проектов

В 2026-2027 годах в планах у «Триумфа» хоровая постановка Triumphus Vox, гастроли хора Triumphus Vox, фестиваль современной драматургии, проект «Великое немое кино» с новой музыкой современных композиторов. В частной филармонии говорят, что значимые культурные проекты сложно организовать только за счет продажи билетов: такое финансирование редко достигает 40%, остальное обеспечивают спонсоры, гранты и частное меценатство.

Частная филармония «Триумф» запустила краудфандинговую кампанию в поддержку своих проектов. «На десятом году жизни „Триумфа“ мы поняли, что они уже развиваются быстрее нас самих, и реализовать их в одиночку мы уже не можем. Поэтому нам необходима поддержка неравнодушных меценатов. Мы верим, что только вместе сможем реализовать культурные проекты, которыми будут гордиться и Пермь, и вся страна», — говорит арт-директор «Триумфа» Сергей Аристов.

Информационный обзор редакции.