Потрогать и ощутить запах: в Доме Мешкова открылась сенсорная выставка ароматических трав

В Доме Мешкова начала работать сенсорная выставка ароматических трав. Она организована в рамках празднования 175-летия Николая Васильевича Мешкова.
В восьми вазонах разместили 16 видов и сортов растений, в основном это мята, разная по цвету, запаху и форме листьев, а также розмарин, лаванда, шалфей и другие зеленые экспонаты. По словам сотрудника Ботанического сада ПГНИУ Александра Дядика, на выставке представлены не только ароматные растения, есть и злак Агростикс, не обладающий запахом, но приятный на ощупь.
В пресс-службе министерства культуры рассказали, что посетители могут потрогать и ощутить на руках запах пряных растений. Зеленая выставка в саду Дома Мешкова должна проработать до конца летнего сезона.
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