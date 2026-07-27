Потрогать и ощутить запах: в Доме Мешкова открылась сенсорная выставка ароматических трав

В восьми вазонах разместили 16 видов и сортов растений, в основном это мята, разная по цвету, запаху и форме листьев, а также розмарин, лаванда, шалфей и другие зеленые экспонаты. По словам сотрудника Ботанического сада ПГНИУ Александра Дядика, на выставке представлены не только ароматные растения, есть и злак Агростикс, не обладающий запахом, но приятный на ощупь.

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что посетители могут потрогать и ощутить на руках запах пряных растений. Зеленая выставка в саду Дома Мешкова должна проработать до конца летнего сезона.

Информационный обзор редакции. 0+