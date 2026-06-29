Почти тысяча квадратных метров первого этажа ПЕРММ превратят в станцию наблюдений за миром

На выставке «Зазор влияния. Облака» современное искусство соединяется с научными методами наблюдения. Они становятся центральным местом исследования истории Земли. Авторы проекта —исследователь, со-основатель и председатель Ассоциации арт-резиденций России Женя Чайка и аудиовизуальный художник Женя Гаврилов — представят в Перми самую масштабную версию. Почти тысяча квадратных метров первого этажа ПЕРММ превратят в пространство наблюдений: за миром, за Землей, за облаками и за тем, как мы сами все это чувствуем.

В «Облаках» к тотальной инсталляции «Зазор влияния» и видео «Влияние зазора» добавятся две интерактивные части: «Зону наблюдений за небом» и «Качели», качаясь на которых можно почувствовать себя в точке отсчета, из которой можно выбрать, в существование которого из миров верить. «Погода, мир вокруг и наши суждения о нем становятся предметом наблюдений, настоящих и вымышленных. Реальные объекты, атрибуты музейного дизайна, измерительные приборы, музыка и тексты перемешиваются, чтобы создать мир, в котором что-то происходит и не происходит одновременно, в котором физическое время вытесняется фантазийным, а сочетание научного, повседневного, наукообразного и совсем уж выдуманного открывает двери восприятия и воображения», — рассказывают авторы проекта.

Информационный обзор редакции. 12+