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Искусство

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Огромный лабиринт с тайниками будут создавать в творческой лаборатории пространства «Тут»

Пространство «Тут» открывает новую творческую лабораторию для детей. Они вместе с художницей Адель Сулеймановой будут создавать огромный текстильный лабиринт с тайниками.

Пространство Тут/ВКонтакте

Творческая лаборатория будет посвящена секретам и способам их сохранить. Дети создадут гигантский лабиринт из одеял и ткани, в котором спрячут тайники с аудиосекретами участников. Курировать процесс будет уфимская художница Адель Сулейманова, которая работает с текстилем, текстом, керамикой, звуком и инсталляцией, говоря через них про телесность и человеческую уязвимость.

Итогом творческой лаборатории станет новая выставка в пространстве «Тут». Ее собираются открыть 15 июля.

Информационный обзор редакции. 6+

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