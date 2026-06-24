Огромный лабиринт с тайниками будут создавать в творческой лаборатории пространства «Тут»

Творческая лаборатория будет посвящена секретам и способам их сохранить. Дети создадут гигантский лабиринт из одеял и ткани, в котором спрячут тайники с аудиосекретами участников. Курировать процесс будет уфимская художница Адель Сулейманова, которая работает с текстилем, текстом, керамикой, звуком и инсталляцией, говоря через них про телесность и человеческую уязвимость.

Итогом творческой лаборатории станет новая выставка в пространстве «Тут». Ее собираются открыть 15 июля.

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