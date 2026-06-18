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Искусство

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Первая выставка, открытая в новой галерее, завершает свою работу

Первая выставка «Дом» в новом здании Пермской галереи завершает свою работу. Она была открыта в начале апреля одновременно с Пермской деревянной скульптурой, фарфором и другими постоянными экспозициями.

Пермская галерея/Telegram

Проект «Дом» стал символичным для галереи: важно было, чтобы первая выставка была посвящена близкой для посетителей теме и одновременно отражала ситуацию с обретением нового постоянного дома. На выставке представлены экспонаты, большинство из которых не войдет в постоянную экспозицию галереи. Последним днем, когда будет работать выставка «Дом» в новой галерее, станет 21 июня.

Ранее в музее современного искусства ПЕРММ завершил работу выставочный проект «Ротонда» Александра Бродского.

Информационный обзор редакции. 0+

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