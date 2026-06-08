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Искусство

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«Ротонда» в музее ПЕРММ завершает свою работу

Выставочный проект «Ротонда» Александра Бродского, открывшийся в музее ПЕРММ в марте 2025 года, завершает свою работу. Последним днем работы станет 13 июня.

Музей современного искусства ПЕРММ

«Ротонда» была создана Александром Бродским в 2009 году. Круглый объект из найденных дверей вдохновлен древними культовыми сооружениями, но переосмыслен в контексте современного искусства. Ротонда символизирует связь прошлого и настоящего: двери становятся аллегорией исчезающих реальностей, а внутреннее пространство каждый интерпретирует по-своему.

В музее ПЕРММ рассказали, что за год «Ротонда» стала целым пространством для замедления, созерцания и внутреннего диалога. За время работы выставки тысячи посетителей прошли через ее круговое пространство, а еще в ней записала свое видео группа «Международный атлас облаков».

Информационный обзор редакции. 6+

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