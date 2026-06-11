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Искусство

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Открытые мастерские откроются в Пермской арт-резиденции: художники будут размышлять на тему наследия места

Пространство Тут и Пермская арт-резиденция собираются запустить открытые мастерские. В них художники вне зависимости от предпочитаемых ими медиумов, техник и жанров будут экспериментировать с формой и работать с новыми материалами, включая керамику в недавно открывшейся мастерской.

Пермская арт-резиденция/ВКонтакте

Темой открытых мастерских станет наследие места в широком смысле этого слова. Организаторы рассказали, что художники смогут обсудить само здание, построенное как ремесленно-учебная мастерская, его связь с Пермью и районом и архитектурные особенности, а также роль арт-резиденции как места притяжения разных горожан.

Опен-колл на участие в открытых мастерских продлится до 26 июля. Затем заявки будет рассматривать конкурсная комиссия: в нее войдут куратор проектов в сфере современного искусства, педагог, соосновательница независимой кураторской группы Край и пространства Тут Светлана Лучникова, куратор и художник, сооснователь Ассоциации арт-резиденций России, программный куратор арт-резиденций Нижегородской области Кристина Горланова, пермский живописец и график, художник театра и кино, член Союза художников России, художественный руководитель Пермской арт-резиденции Юрий Лапшин.

Работа первого потока резидентов открытых мастерских планируется с 17 августа по 17 октября, второй набор приступит 19 октября и завершит 19 декабря.

Информационный обзор редакции. 18+

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