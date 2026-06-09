Выставку «Звучит увертюра» собираются открыть в ПЕРММ: работы из коллекции музея станут метафорой оркестра

В музее современного искусства 11 июня откроется выставка «Звучит увертюра»: она будет представлять избранные работы из коллекции ПЕРММ, переосмысленные через метафору оркестра. Куратором проекта станет Алиса Николаева, координатор выставок московской галереи pop/off/art.
Среди представленного на выставке будут «Жгучий пух» Александры Гарт, «Дорожный указатель» Сергея Волкова, «Лето» Александра Слюсарева, «Структура вращения» Виталия Пушницкого и другие экспонаты из коллекции музея. Собрание ПЕРММ раскроют через многоголосье, которое объединит работы ключевых современных авторов, художников, чьи произведения обращены к простым формам и материалам, и предметы из Московского архива нового искусства (МАНИ).
Экспозиция выставки будет строиться по принципу музыкальной формы: в ней будут аккорды, паузы, синкопы и репризы, зритель же станет дирижером, который самостоятельно выстраивает маршруты и диалоги между произведениями. В музее ПЕРММ отметили, что намеренно отказались от музыкального сопровождения выставки — зрителям предлагают воспринимать искусство через универсальный язык музыки.
Информационный обзор редакции. 12+
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