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Искусство

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Выставку «Звучит увертюра» собираются открыть в ПЕРММ: работы из коллекции музея станут метафорой оркестра

В музее современного искусства 11 июня откроется выставка «Звучит увертюра»: она будет представлять избранные работы из коллекции ПЕРММ, переосмысленные через метафору оркестра. Куратором проекта станет Алиса Николаева, координатор выставок московской галереи pop/off/art.

«Структура вращения» Виталия Пушницкого
Виталий Пушницкий

«Структура вращения» Виталия Пушницкого

«Лето» Александра Слюсарева
Александр Слюсарев

«Лето» Александра Слюсарева

Среди представленного на выставке будут «Жгучий пух» Александры Гарт, «Дорожный указатель» Сергея Волкова, «Лето» Александра Слюсарева, «Структура вращения» Виталия Пушницкого и другие экспонаты из коллекции музея. Собрание ПЕРММ раскроют через многоголосье, которое объединит работы ключевых современных авторов, художников, чьи произведения обращены к простым формам и материалам, и предметы из Московского архива нового искусства (МАНИ).

Экспозиция выставки будет строиться по принципу музыкальной формы: в ней будут аккорды, паузы, синкопы и репризы, зритель же станет дирижером, который самостоятельно выстраивает маршруты и диалоги между произведениями. В музее ПЕРММ отметили, что намеренно отказались от музыкального сопровождения выставки — зрителям предлагают воспринимать искусство через универсальный язык музыки.

Информационный обзор редакции. 12+

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