Выставку «Звучит увертюра» собираются открыть в ПЕРММ: работы из коллекции музея станут метафорой оркестра

Среди представленного на выставке будут «Жгучий пух» Александры Гарт, «Дорожный указатель» Сергея Волкова, «Лето» Александра Слюсарева, «Структура вращения» Виталия Пушницкого и другие экспонаты из коллекции музея. Собрание ПЕРММ раскроют через многоголосье, которое объединит работы ключевых современных авторов, художников, чьи произведения обращены к простым формам и материалам, и предметы из Московского архива нового искусства (МАНИ).

Экспозиция выставки будет строиться по принципу музыкальной формы: в ней будут аккорды, паузы, синкопы и репризы, зритель же станет дирижером, который самостоятельно выстраивает маршруты и диалоги между произведениями. В музее ПЕРММ отметили, что намеренно отказались от музыкального сопровождения выставки — зрителям предлагают воспринимать искусство через универсальный язык музыки.

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