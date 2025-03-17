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Искусство

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В ПЕРММ откроется выставка «Ротонда», посвященная уникальной инсталляции Александра Бродского

В музее современного искусства ПЕРММ откроется новая выставка, посвященная инсталляции «Ротонда». Она начнет работать с 22 марта. Куратором выставки стал новый креативный директор музея ПЕРММ Александр Леонов.

Музей современного искусства ПЕРММ

Инсталляцию создал в 2009 году художник и архитектор Александр Бродский. Он собрана из найденных дверей в виде круглого здания — архитепичная форма вдохновлена древними культовыми сооружениями, но переосмыслена в контексте современного искусства.

«Ротонда» Александра Бродского символизирует связь прошлого и настоящего: найденные двери становятся аллегорией исчезающих реальностей, ностальгии по утраченной гармонии и необходимости осмысления времени. Внутреннее наполнение ротонды каждый может интерпретировать по-своему, выбрав собственный маршрут с другими ракурсами и смыслами.

«Инсталляция состоит из трех уровней, каждый из которых несет собственный смысл: Первый уровень символизирует бесконечное движение и ожидание. Второй уровень раскрывает потенциал созерцания через психоаналитическую практику. Третий уровень — это пространство полной свободы, где сознание выходит за пределы структур в мир грез и импульсов», — рассказывают в музее ПЕРММ о философии «Ротонды».

Информационный обзор редакции. 6+

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