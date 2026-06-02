Ушел из жизни известный иллюстратор сказок Станислав Ковалёв

Станислав Ковалёв долгое время сотрудничал с Пермским книжным издательством и оформил больше 500 книг. Художник известен по всему миру своими иллюстрациями к сказкам А.С. Пушкина, П.П. Бажова и Х.К Анедрсена. В своем интервью журналу «Прм.Собака.ru» Станислав Ковалёв рассказывал о том, что особенно важно в иллюстрировании детской книги.

Редакция «Прм.Собака.ru» приносит соболезнования близким и друзьям Станислава Ковалёва.