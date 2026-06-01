Необычные устройства и эксперименты: в галерее откроется выставка, посвященная беспорядку

В экспозицию войдут пять проектов современных художников и исследователей:

Coacervatus Бориса Шершенкова;

«Мост» Ивана и Алексея Белоусовых;

«Вихрескоп» Анна Мартыненко;

«Ткацкий станок» Кристины Пашковой;

H₂ÉYOS Марии Купцовой.

Ключевая тема работ — беспорядок как ресурс: авторы понимают хаос и энтропию не как разрушение, а как условие возникновения новых форм, структур и способов знания.

В галерее рассказали, что отобранные для выставки проекты — нестандартные научно-художественные исследования, необычные устройства, интеллектуальные метафоры и гибридные эксперименты. После открытия выставки, 6 июня, планируется просветительская программа и конференция «На грани хаоса и беспорядка», посвященные поиску новых способов взаимодействия с окружающим миром через искусство, науку и технологии.

