Необычные устройства и эксперименты: в галерее откроется выставка, посвященная беспорядку

В Пермской художественной галерее 5 июня собираются открыть новую выставку «Правила беспорядка»: она будет посвящена взаимодействию искусства, науки и технологий. Ее готовят лауреаты конкурсной программы резиденций Центра «ИНАРТ», организованной совместно галереей и Пермским Политехом.

Анна Мартыненко. «Вихрескоп», 2026

Мария Купцова. «H₂ÉYOS», 2026

В экспозицию войдут пять проектов современных художников и исследователей:

  • Coacervatus Бориса Шершенкова;
  • «Мост» Ивана и Алексея Белоусовых;
  • «Вихрескоп» Анна Мартыненко;
  • «Ткацкий станок» Кристины Пашковой;
  • H₂ÉYOS Марии Купцовой.

Ключевая тема работ — беспорядок как ресурс: авторы понимают хаос и энтропию не как разрушение, а как условие возникновения новых форм, структур и способов знания.

В галерее рассказали, что отобранные для выставки проекты — нестандартные научно-художественные исследования, необычные устройства, интеллектуальные метафоры и гибридные эксперименты. После открытия выставки, 6 июня, планируется просветительская программа и конференция «На грани хаоса и беспорядка», посвященные поиску новых способов взаимодействия с окружающим миром через искусство, науку и технологии.

Информационный обзор редакции. 12+

