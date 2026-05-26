В Арт-резиденции откроется выставка «Мыслеформа»: она показывает, как внутреннее состояние автора получает материальное воплощение

Работы представленных на выставке художников объединяет исследование внутреннего переживания и поиск художественного языка: от реалистических образов до абстрактных форм.

В экспозицию вошли живопись и скульптура Игоря Турбина, Юрия Шикина, Елизаветы Юшковой, Юрия Лапшина, Валерия Бендера, Марка Егошина, Игоря Завершинского, Александра Казначеева, Владимира Смелкова и Виктора Остапенко. Через цвет, фактуру, композицию и пластический образ авторы показывают, как идея, воспоминание или ощущение получают материальное воплощение.

