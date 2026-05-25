Участники ярмарки Blazar и выставок в Испании и Нидерландах: известно, какие художники приедут в Пермь на новый сезон арт-резиденции MaxArt

В пресс-службе фонда MaxArt рассказали, что победителями опен колла стали:

Иван Михайлов (Чебоксары) — участник II Чувашской биеннале современного искусства и ярмарки «Контур. Фото», его выставки проходили в культурных институциях России, США, Испании, Франции, Нидерландов и Италии.

Катя Браунс (Пермь) — художница, чьи работы которой выставлялись в культурных центрах Перми;

Лидия Ильчук (Москва) — художница, резидентка Центра художественного производства «Своды» и «Московских мастерских», участница ярмарок современного искусства Blazar, Third Place Art Fair и «Вин-Вин»;

Яна Арбузова (Самара) — регулярная участница ярмарки современного искусства Blazar, ее работы выставлялись в культурных институциях Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Димитровграда, Уфы и Оренбурга.

«Одиннадцатый сезон станет первой летней арт-резиденцией MaxArt в этом году. Мы рады, что к программе присоединятся художники с очень разными практиками и сильным авторским взглядом. Уверены, что их работа в Перми приведет к появлению яркого итогового выставочного проекта и откроет новые направления для художественного диалога и эксперимента», — отметила главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина.

