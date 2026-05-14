Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Появились подробности о будущем музейном пространстве в Архиерейском квартале

Стали известны подробности концепции будущего экспозиционно-выставочного пространства, которое появится на месте бывшего пермского зоопарка, в Архиерейском квартале. Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, оно будет называться «Музей городских историй».

Архиерейский квартал: между прошлым и будущим/ВКонтакте

Сейчас в рамках благоустройства Архиерейского квартала ведутся работы по восстановлению старого здания конюшни. Там и собираются открыть музей. Предполагается, что он будет состоять из двух частей. В стационарной экспозиции будут рассказывать про историю места, Архиерейский квартал и улицу Монастырскую, а сменные выставочные проекты могут быть посвящены разным темам.

Новое экспозиционно-выставочное пространство станет одной из локаций «музейной» улицы Монастырской, на которой находятся Дом Мешкова и исторический парк «Россия — моя история», а также заход в новую художественную галерею.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: