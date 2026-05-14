Появились подробности о будущем музейном пространстве в Архиерейском квартале

Сейчас в рамках благоустройства Архиерейского квартала ведутся работы по восстановлению старого здания конюшни. Там и собираются открыть музей. Предполагается, что он будет состоять из двух частей. В стационарной экспозиции будут рассказывать про историю места, Архиерейский квартал и улицу Монастырскую, а сменные выставочные проекты могут быть посвящены разным темам.

Новое экспозиционно-выставочное пространство станет одной из локаций «музейной» улицы Монастырской, на которой находятся Дом Мешкова и исторический парк «Россия — моя история», а также заход в новую художественную галерею.

