Появились подробности о будущем музейном пространстве в Архиерейском квартале

Стали известны подробности концепции будущего экспозиционно-выставочного пространства, которое появится на месте бывшего пермского зоопарка, в Архиерейском квартале. Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, оно будет называться «Музей городских историй».
Сейчас в рамках благоустройства Архиерейского квартала ведутся работы по восстановлению старого здания конюшни. Там и собираются открыть музей. Предполагается, что он будет состоять из двух частей. В стационарной экспозиции будут рассказывать про историю места, Архиерейский квартал и улицу Монастырскую, а сменные выставочные проекты могут быть посвящены разным темам.
Новое экспозиционно-выставочное пространство станет одной из локаций «музейной» улицы Монастырской, на которой находятся Дом Мешкова и исторический парк «Россия — моя история», а также заход в новую художественную галерею.
