Концерт в зале деревянной скульптуры, премьера «Колыбельной для папоротников», исследование Слудской горки: появилась программа Ночи музеев-2026

Программа начнется с 17:00, она охватит лекции, встречи с кураторами, разговоры об архитектуре и балете. В лекционном зале театровед и исследователь современного танца Анастасия Глухова расскажет о «Серенаде» Джорджа Баланчина: как учебный этюд превратился в один из самых известных балетов XX века. Там же пройдет видеопоказ записи 2018 года «Серенады» в исполнении Пермского балета, а после — лекция искусствоведа и историка архитектуры Сергея Кавтарадзе «Чувствовать архитектуру» и открытый разговор с директором Пермской галереи Юлией Тавризян о том, как работает музей изнутри.

В читальном зале планируются встречи с кураторами: Татьяна Сысоева и русское православное искусство XV–XVII веков, Игорь Мартынов и западноевропейская Клеопатра, Александра Пестова и фарфор со стеклом XVI–XX веков, Нина Казаринова и братья Верещагиных с экспозициями отечественного искусства, Ксения Зубакина и пермская деревянная скульптура.

В «Открытых мастерских» музейные педагоги проведут для детей мастер-классы, посвященные музейным профессиям, а в образовательном центре участники будут печатать открытки с изображением здания галереи вместе с художником Данилом Куликовым.

В финале Ночи музеев, в полночь, оркестр и хор Пермского театра оперы и балета в зале пермской деревянной скульптуры, исполнят Чайковского Танеева, Рахманинова, Гаврилина.