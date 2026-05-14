Концерт в зале деревянной скульптуры, премьера «Колыбельной для папоротников», исследование Слудской горки: появилась программа Ночи музеев-2026

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в 2026 году 16 мая. К ней присоединятся галерея, ПЕРММ, Детский музейный центр и другие культурные институции Перми и Пермского края.
Галерея
Программа начнется с 17:00, она охватит лекции, встречи с кураторами, разговоры об архитектуре и балете. В лекционном зале театровед и исследователь современного танца Анастасия Глухова расскажет о «Серенаде» Джорджа Баланчина: как учебный этюд превратился в один из самых известных балетов XX века. Там же пройдет видеопоказ записи 2018 года «Серенады» в исполнении Пермского балета, а после — лекция искусствоведа и историка архитектуры Сергея Кавтарадзе «Чувствовать архитектуру» и открытый разговор с директором Пермской галереи Юлией Тавризян о том, как работает музей изнутри.
В читальном зале планируются встречи с кураторами: Татьяна Сысоева и русское православное искусство XV–XVII веков, Игорь Мартынов и западноевропейская Клеопатра, Александра Пестова и фарфор со стеклом XVI–XX веков, Нина Казаринова и братья Верещагиных с экспозициями отечественного искусства, Ксения Зубакина и пермская деревянная скульптура.
В «Открытых мастерских» музейные педагоги проведут для детей мастер-классы, посвященные музейным профессиям, а в образовательном центре участники будут печатать открытки с изображением здания галереи вместе с художником Данилом Куликовым.
В финале Ночи музеев, в полночь, оркестр и хор Пермского театра оперы и балета в зале пермской деревянной скульптуры, исполнят Чайковского Танеева, Рахманинова, Гаврилина.
«Дом Мешкова»
Начнется с 18:30 и будет посвящена 175-летию мецената, общественного деятелям, пароходовладельца Николая Мешкова. Сначала пермская художница Елизаветы Стальных презентует свой проект — платье «Кама-река» с сюжетами Урало-Сибирской домовой росписи, затем она проведет мастер-класс «Усадьба Мешкова» по созданию панно (вышивка).
В программе также лекция «Гений места. Н.В. Мешков и его усадьба» от ведущего научного сотрудника Пермского краеведческого музея Лидии Цвирко и концерт в музыкальной гостиной: репертуар Федора Шаляпина исполнят Владимир Тайсаев (бас), Олег Иванов (бас), Елена Алексеева (фортепиано). Финалом Ночи музеев станет традиционный концерт в Саду Дома Мешкова от кавер-группы LUCKYS (ЛАКИС).
Исторический парк «Россия — моя история»
Главным событием станет начало работы новой выставки «150 артистов» к 150-летию Союза театральных деятелей России. С 18:00 будет работать кинолекторий, в программе которого документальные фильмы «Коми-язьвинцы. Были или небыли» (режиссёр Елена Порошина), «Мой Померанцев» (режиссёр Игорь Пискунов) и видеопрограмма по истории и творческому пути Пермского отделения ВТО/СТД России.
В программе также выступление камерного оркестра «Агидель», театрализованные экскурсии по выставке «150 артистов», костюмированные экскурсии по экспозиции «Романовы», детская творческая мастерская.
Арт-резиденция и пространство «Тут»
«Ночь музеев» в арт-резиденции и детском пространстве «Тут» начнется с 12:30 с мультижанровой экскурсии от детей-авторов по выставке «Большой коралловый миф»: они подготовили рассказ об инсталляции с использованием записок, игр, загадок, испытаний, заданий в формате квеста и небольших творческих мастер-классов.
Еще одна экскурсия (даже две), которую «Тут» проведет совместно с Подполкой, будет посвящена исследованию Слудской горки через разную оптику. Подростки-авторы уличного проекта «Знаки внимания» расскажут о неочевидных локациях района, а экскурсовод Наталья Сабаш познакомит с историей знаковых мест. В керамической мастерской пройдет мастер-класс за гончарным кругом «Молочник для семейных чаепитий». В вечерней программе: мастер-класс «Рисование в технике сухой пастели» от художника Валерия Бендера, экскурсия от автора выставки «PERM.RED_ПЕРМЬ. КРАСНЫЙ» Дениса Лобовикова и пижамная вечеринка для подростков в «Тут».
Зоопарк
Специальную программу начнется в 18:00 с интерактивной игры для всей семьи. Участники будут разгадывать загадки от ночных обитателей зоопарка. В финале посетителям проведут тематическую экскурсию, посвященную ночным животным.
ПЕРММ
Центральным проектом акции станет новая выставка «Простые пейзажи. Пермь». «Ночь музеев» начнется в 19:00 с авторской экскурсии Владимира Береснева «Проще простого» и мастер-класса по изготовлению журавлей-оригами от Татьяны Титовой-Кузнецовой.
Также в программе: авторская экскурсия Марии Булычевой «Искусство через призму фотографа», лекция Владимира Береснева «Что хотел (не)сказать художник?» и мастер-классы по созданию ментальной карты Перми, коллажа и по чтению стихов. В финале вечера пройдет концерт группы «Международный атлас облаков».
Детский музейный центр
Ночь музеев подготовил несколько программ «Ночи музеев» — дневные «Там, где темно и днем» и «Акварельные зарисовки» и специальную ночную.
События начнутся с 10:00 с мастерских «В мире растений» и «Тайна почвенной палитры» — участники будут создавать композиции из сухоцветов, листьев и трав, а также закладки при помощи почвенной акварели. Там же в течения будут мастерить аромасаше, озвучивать червяка или барсука и создавать акварельные зарисовки с художницей Ольгой Пешковой. В выставочном пространстве пройдут познавательные лекции с зоологом и биологами на тему почвы, а в музейном дворике — игры, раскраски и мастер-классы от кругляшей.
Финальным событием станет премьерный показ спектакля «Колыбельная для папоротников» (6+) Пермского театра оперы и балета, который объединит пространство парка живых растений музея «Пермский период» и Детский музейный центр Пермского краеведческого музея.
Информационный обзор редакции.
