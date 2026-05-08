В ЦГК откроется выставка «За глаза прошедшее»: она строится вокруг опыта разрыва

В Центре городской культуры готовятся представить выставку современной художницы Виктории Кочеровой «За глаза прошедшее». Она начнет работать с 13 мая.

Выставка «За глаза прошедшее» строится вокруг опыта разрыва: между прошлым и настоящим, между «своим» и «чужим», между человеком и культурными корнями, которые ощущаются одновременно родными и недоступными. «Выставка не стремится восстановить утраченную традицию в ее аутентичности — скорее, она исследует саму возможность собирания себя заново с включением элементов прошлого», — объяснили в Центре городской культуры.

В экспозицию войдут инсталляции, живопись, видео и визуальный дневник, а также интерактив — зритель может стать участником простого ритуала с нитью и краской.

Информационный обзор редакции. 16+

