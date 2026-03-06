«Большой Коралловый миф»: выставка, посвященная фантазийным обитателям Пермского моря, откроется в пространстве «Тут»

Авторы проекта воссоздавали дно древнего моря, где миллионы лет назад находилась Пермь. Во время арт-лаборатории участники создали из папье-маше и воздушного пластилина кораллы, водоросли и разные живые организмы, которые могли бы обитать там.

У художников не было цели реконструировать научные факты о Пермском море. Но для того, чтобы познакомиться с историей пермского периода, дети познакомились с экспозицией музея Пермских древностей. На выставке представят древние кораллы, отпечаток гигантского хвоща и раковины вымерших моллюсков, оригиналами которых поделился университетский музей «Пермской системы».

