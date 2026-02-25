В Усолье Строгановском обустроили набережную со спуском к воде

В Перми завершен третий этап благоустройства историко-архитектурного комплекса Усолье Строгановское — северная часть у Господского дома. Работы прошли благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
В Усолье Строгановское обустроили набережную со спуском к воде и деревянным пирсом, прогулочные дорожки, освещение, скамейки. На территории комплекса появились теплые павильоны и площадки для мастер-классов, а также навигация и декоративная подсветка.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что как только сойдет снег, начнется четвертый этап благоустройства. В Усолье Строгановском будут устанавливать малую сцену, чайную зону с навесами и обустроят входную группу, которая объединит все пространство в единое целое.
