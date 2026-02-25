В ЦВЗ откроется выставка «Вятский диалект»: она объединит картины художников с общим культурным кодом

Творчество вятских художников, даже несмотря на то, что большинство от них живет вдали от малой родины, пронизано общими мотивами. В работах прослеживается единая система кодов — характерные типажи, специфический юмор и глубокое понимание природы. В «Вятском диалекте» представят работы художников Александра Веприкова, Сергея Горбачева, Ольги Колчановой, Ирины Зеляниной, Станислава Мамаева, Светланы Морозовой, Александра Мочалова, Константина Мошкина, Владимира Муллина, Дмитрия Никитина, Сергея Перминова, Игоря Сметанина, Татьяны Тимкиной, Веры Ушаковой, Виктора Харлова, Анны Бурдиной, Артема Кутергина, Павла Кладова, Константина Масленникова, Алексея Мургина, Елены Мургиной-Загарских, Евгении Наймушиной, Дмитрия Пермякова, Алексея Усатова, Вики Ушаковой, Евгении Буравлевой, Валерия Мокрушина, Егора Плотникова, Максима Титова и Максима Харлова.

По словам автора и куратора выставочного проекта Елены Мургиной-Загарских, художественная школа, заложенная в Вятке, оставила неизгладимый отпечаток на творчестве этих художников, разбросанных по всей России. Выставку «Вятский диалект» в Центральном выставочном зале планируют открыть 28 февраля.

