В пространстве «Тут» готовятся открыть творческие лаборатории на тему секретиков, городских лесов и эмоций

Пространство «Тут» открывает опен-колл для художников, готовых работать с детьми. Темы проектов 2026 года команда определяла вместе с детьми и подростками на семинарах — они связаны с поиском своего места, исследованием природы и эмоций.
Лаборатория на тему «Скрытое и удивительное в долине Данилихи
Художникам предлагают придумать способ осмысления этих тем через творческую лабораторию, ее итогом станет выставка или уличный проект. В пространстве «Тут» рассказали, что первая лаборатория стартует в апреле 2026 года. Ее темой станут «Прятки, лабиринты и секретики» — авторы создадут реальные и выдуманные пространства, в которых можно играть и преодолевать препятствия, прятаться и прятать.
Летом детская арт-резиденция будет готовить два проекта. В июне планируют развить тему «Мир, где есть волшебство» — участникам предстоит создать уличные художественные объекты, опираясь на исследования городских лесов и парков. В июле будут готовить выставку «Форма эмоции», посвященную исследованию эмоций и способам их проявления.
