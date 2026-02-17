В пространстве «Тут» готовятся открыть творческие лаборатории на тему секретиков, городских лесов и эмоций

Художникам предлагают придумать способ осмысления этих тем через творческую лабораторию, ее итогом станет выставка или уличный проект. В пространстве «Тут» рассказали, что первая лаборатория стартует в апреле 2026 года. Ее темой станут «Прятки, лабиринты и секретики» — авторы создадут реальные и выдуманные пространства, в которых можно играть и преодолевать препятствия, прятаться и прятать.

Летом детская арт-резиденция будет готовить два проекта. В июне планируют развить тему «Мир, где есть волшебство» — участникам предстоит создать уличные художественные объекты, опираясь на исследования городских лесов и парков. В июле будут готовить выставку «Форма эмоции», посвященную исследованию эмоций и способам их проявления.

Информационный обзор редакции.