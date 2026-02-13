Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В ЦГК откроется «Экспериментальный фонд» — выставка по итогам арт-резиденции Пермского краеведческого музея

В Центре городской культуры 17 февраля откроется выставка «Экспериментальный фонд». Она станет результатом арт-резиденции Пермского краеведческого музея, объединившей в 2025 году художников, хранителей и реставраторов.

Центр городской культуры

Участники арт-резиденции сконцентрировали внимание на городском пространстве: изучали, как мы воспринимаем, слышим и видим Пермь через музейные коллекции — от археологических артефактов до заводских газет, от оптики города до его звукового портрета.

В ЦГК рассказали, что название «Экспериментальный фонд» отсылает к реально существующему фонду музейного собрания: в нем хранятся нестандартные материалы. На выставке оно станет метафорой — будет символизировать место встречи творческих и профессиональных амбиций и риска, искусства и музейной рутина. «Экспериментальный фонд» показывает, как музей осваивает новые формы работы с наследием, где бережное хранение превращается в живой процесс его осмысления.

Информационный обзор редакции. 0+

