Искусство

Фонд MaxArt объявил open-call для участия в десятом сезоне арт-резиденции

Фонд современного искусства MaxArt объявил open-call для участия в десятой арт-резиденции в Перми. Приглашают художников из РФ и стран СНГ в возрасте от 21 года.

Пресс-служба Фонда Max Art

Победители open-call получат грант на производство работ и возможность создавать свои проекты в мастерских на базе резиденции в течение месяца. Участники смогут присоединиться к мероприятиям для знакомства с локальной художественной средой и профессиональным сообществом. Победителей open-call определит экспертный совет в лице директора Центра городской культуры, преподавателя НИУ ВШЭ Татьяны Синицыной, главного куратора фонда MaxArt, исследователя, преподавателя Марии Калининой, сооснователя Ассоциации арт-резиденций России, куратора резиденции «Выкса», художника Кристины Горлановой.

В фонде MaxArt рассказали, что заявки планируют принимать до 2 марта, а сама резиденция продлится до конца апреля.

Информационный обзор редакции.

