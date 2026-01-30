От античной керамики до народной игрушки: галерея завершила перевозку коллекции декоративно-прикладного искусства

Пермская галерея завершила еще один этап переезда — перевозку в новое здание на Заводе Шпагина коллекции декоративно-прикладного искусства. Она считается одной из самых крупных: составляет более 53% от общего фонда.
В коллекцию декоративно-прикладного искусства входят:
- народное искусство и промысл (предметы быта, ремесел, народная игрушка, резьба по дереву и кости);
- фонд тканей (вышивка, кружево, костюмы и бытовой текстиль);
- художественный металл и драгоценные металлы (чеканка, ювелирные изделия);
- керамика и фарфор (русское и европейское производство, античная керамика);
- зарубежное прикладное искусство (произведения мастеров Японии, Китая, Индии и Европы).
В галерее рассказали, что теперь предстоит работа по размещению предметов в специальных хранилищах. В них современные системы климат-контроля, которые обеспечат сохранность экспонатов на долгие годы.
