В ЦВЗ готовятся открыть выставку «День художника»: она о сложной внутренней работе творца, которую не замечает зритель

В Центральном выставочном зале 3 февраля откроется выставка «День художника». Она не привязана к конкретной дате, а скорее ко времени, когда художник может погрузиться в свои размышления, найти вдохновение и зародившийся замысел.

Центральный выставочный зал/ВКонтакте
Сложную многогранную работу, связанную с поиском идеи, ее непрерывным анализом и воплощении не видно зрителю в итоговом произведении. «Художник создает материальные объекты, образы из нематериальных идей. Для этого ему необходимо погрузиться в свой мир, в размышления. В этой связи возникает тема "посвящения себя", когда необходимо дать возможность себе порассуждать над какой-то мыслью, идеей, поиграть в фантазии, даже попытаться отдаться течению мысли, — рассказывают в Центральном выставочном зале. — Таким образом, день художника, может трансформироваться в своеобразный "кокон", внутри которого происходит зарождение художественного замысла, подготовка первого шага к созданию произведения. Этот период становится столь же важным этапом творчества, как и сам акт физического воплощения задуманного».

Организаторы выставочного проекта «День художника» хотят раскрыть основную идею, используя переплетение сюжетных линий с символикой предметности. Выставка станет попыткой осмысления природы творчества и выявления его глубинной сущности.

