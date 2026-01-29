В ЦВЗ готовятся открыть выставку «День художника»: она о сложной внутренней работе творца, которую не замечает зритель

Сложную многогранную работу, связанную с поиском идеи, ее непрерывным анализом и воплощении не видно зрителю в итоговом произведении. «Художник создает материальные объекты, образы из нематериальных идей. Для этого ему необходимо погрузиться в свой мир, в размышления. В этой связи возникает тема "посвящения себя", когда необходимо дать возможность себе порассуждать над какой-то мыслью, идеей, поиграть в фантазии, даже попытаться отдаться течению мысли, — рассказывают в Центральном выставочном зале. — Таким образом, день художника, может трансформироваться в своеобразный "кокон", внутри которого происходит зарождение художественного замысла, подготовка первого шага к созданию произведения. Этот период становится столь же важным этапом творчества, как и сам акт физического воплощения задуманного».

Организаторы выставочного проекта «День художника» хотят раскрыть основную идею, используя переплетение сюжетных линий с символикой предметности. Выставка станет попыткой осмысления природы творчества и выявления его глубинной сущности.

Информационный обзор редакции. 6+