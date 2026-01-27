Музей советского быта в Перми могут закрыть

Причиной закрытия музея советского быта в Перми могут стать финансовые проблемы. По словам создательницы музея советского быта Нины Казариновой, выручки музея не хватает, чтобы оплачивать аренду помещения. «Большую часть платежей я оплачивала из своей зарплаты, с основной работы. В этом году зарплата снизилась на четверть, а аренда с октября поднялась», — поделилась Нина на своей странице «ВКонтакте».

Мы рассказывали о музее советского быта в подборке, посвященной маленьким пермским музеям. В нем представлены тысячи экспонатов советского периода до 90-х годов XX века: от амбарных счетов и упаковки от «Провансаля» еще в стекле до магнитофона «Ритм» и статуэток в виде Олимпийских мишек.

Информационный обзор редакции.0+