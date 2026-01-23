В здании Спасо-Преображенского собора все три фонда были вместе, но новое пространство позволило создать отдельное специализированное помещение для каждого собрания. Во всех помещениях есть система климат-контроля, сейчас она проходит этап настройки. В пресс-службе галереи рассказали, что пока заданы временные параметры — они приближены к условиям хранения в предыдущем здании по влажности и температуре. Это нужно для того, чтобы исключить резких перепадов и сделать адаптацию экспонатов более постепенной. Позже режим постепенно приведут в соответствие с нормативами хранения графики.

В хранилищах есть передвижные драйверы — мобильные системы, которые позволяют эффективно использовать пространство и размещать значительное количество экспонатов. «Передвижные драйверы невысокие и широкие. Они образуют рабочую поверхность, на которой можно раскладывать листы, не отходя от шкафа. Это сводит к минимуму перемещение предметов даже внутри одного фонда, экономит время и силы хранителей, а также обеспечивает сохранность произведений», — объяснила главный хранитель Пермской галереи Ирина Николаева.

Информационный обзор редакции.