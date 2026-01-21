В «Триумфе» откроется выставка реставратора Пермской галереи: на ней представят «Рисунки из экспедиций»

На выставке представят графические работы, выполненные во время исследовательской поездки по Пермскому краю, которая была посвящена пермской деревянной скульптуре. Эскизы и зарисовки запечатлели архитектурные образы, тишину пространства и дыхание истории — они сделаны в храмах и местах с особой историко-культурной ценностью.

«В быстрых зарисовках Артема Кутергина важно не документальное сходство, а состояние — тишина храмов, следы времени, хрупкая связь между прошлым и настоящим. Экспозиция приглашает к медленному просмотру и внутреннему путешествию по тем точкам на карте, где рождалась и сохраняется уникальная пермская культурная традиция», — отметила куратор выставочной программы X сезона филармонии «Триумф» Ия Милашина.

