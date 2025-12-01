Выставочный проект, посвященный 100-летию Коми-Пермяцкого округа, откроется в ЦВЗ

«Название выставки включает подстрочник на коми-пермяцком языке — "Кин Ме" ("Кто Я"), подчеркивая мысль о том, что общее "Мы" складывается из множества уникальных "Я". Проект фокусирует внимание на индивидуальности каждого человека и одновременно — на значимости коми-пермяков как неотъемлемой части культурной мозаики Пермского края», — объяснили в пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

В экспозицию войдут архивные и музейные фотографии, которые расскажут о традициях, национальных костюмах и быте коми-пермяков — их дополнят современные работы, вдохновленные местной культурой. Сценическому искусству, а именно спектаклю «Зарни Инь. Золотая Баба» Коми-Пермяцкого национального драматического театра имени М. Горького, посвятят отдельный блок. В нем представят костюмы, эскизы и макет сценографии к знаковой постановке.

«Порталом» между залами станет занавес, сотканный вручную — он символизирует непрерывную связь времен и культур. Звуковое сопровождение выставки станет еще одной частью экспозиции: музыку представили этно-вокалистка и исполнительница русского фольклора Ирина Пыжьянова, а также участники проекта «Международный Атлас Облаков» вместе с этновокалисткой Дарьей Калиной.

Информационный обзор редакции.0+