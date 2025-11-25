В ПЕРММ открывается новая инсталляция с автомобилем — «ВАС 2025»

Музей современного искусства открывает новую инсталляцию — «ВАС 2025». Это работу пермский художник Вячеслав Смирнов создал специально под пространство ПЕРММ, открывшегося на помещении бывшего автосалона.
Инсталляция повторят связь ПЕРММ с автомобилями — в фойе музея ранее была представлена «антиформа №15» Василия Кононова-Гредина, созданная из «гелендвагена», кардинально поменявшего форму. В своей работе Вячеслав Смирнов идет от обратного — форма автомобиля узнаваема, но меняются смыслы.
«Если раньше «копейка» была автомобилем, то в 2025 году от нее остается лишь образ, наполненный личным опытом и переживаниями художника. Помещенная в музейное пространство, она перестает быть утилитарным предметом и превращается в пространство для переживаний личного опыта», — объясняют в музее.
