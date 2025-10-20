Выставка Пермского краеведческого музея стала победителем конкурса «Музейный Олимп»

Выставка «Городу нужен герой» посвящена Пермскому звериному стилю. На ней были представлены подлинные предметы пермского звериного стиля из пяти музеев России: Государственного Эрмитажа, Национального музея Республики Коми, Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина, Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка и Пермского краеведческого музея, а также архивные документы, фотографии и видео, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства из фондов музеев России и Пермского края, творческих объединений, частных коллекций.

«Над созданием выставки и во время ее работы трудилась большая команда. В течение трех месяцев мы видели, как выставка находит невероятный отклик у посетителей, пермяков и гостей города. Кто-то разглядел в ней личную историю, а для столкнувшихся с этой темой впервые, выставка стала увлекательной историей знакомства с Пермским краем, его жителями и наследием», — поделилась одна из авторов выставки, заместитель директора музея по научной работе Мария Ромашова.

Информационный обзор редакции. 6+