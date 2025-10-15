В новом здании галереи откроется зал с фарфором

Зал с фарфором займет около 115 м2. В технической документации на сайте госзакупок указано, что работа по созданию экспозиции включает покраску стен, изготовление дополнительного оборудования, а также установку камер видеонаблюдения, освещения и сигнализации.

Планируется, что зал с фарфором в галерее откроется 26 ноября, но сроки могут сдвинуться. Полностью работа по созданию постоянной экспозиции должна быть закончена к 15 декабря.