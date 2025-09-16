Показываем зал пермской деревянной скульптуры в новой галерее: в нем есть «выход в небо»

Сейчас в новом зале настраивают оборудование климат-контроля, которое должно обеспечить нормативную температуру и влажность, необходимые для сохранности коллекции деревянной скульптуры.

В пресс-службе галереи рассказали, что зал деревянной скульптуры — самый необычный из всех в новом здании. В нем есть «выход в небо» — это потолок из деревянных конструкций и стекла, пропускающий дневной свет и солнечные лучи. «Даже маленькое оконце под потолком, сквозь которое проникают закатные лучи солнца, почти такое же, как было в прежнем помещении собора. Это достаточно тонкие решения. Зал выполнен в светлых тонах и отделан деревом. Такая цветовая гамма никогда не раздражает», — рассказала директор Пермской галереи Юлия Тавризян.

В новом зале будут выставлены более 150 экспонатов — примерно треть коллекции пермской деревянной скульптуры. В экспозиции представят этапы развития пермской храмовой резьбы: от ранних памятников конца XVII столетия до произведений рубежа XIX – XX веков.

