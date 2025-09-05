Постоянная экспозиция о древней Парме появится в Чердынском музее

С 15 сентября здание нового музейного пространства на улице Юргановская закроется для посетителей. В течение нескольких месяцев в ней пройдут будут монтировать новую стационарную экспозицию. В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что в четырех залах представят подлинные предметы, хранящиеся в музейном фонде. Они расскажут о древнейшей истории Чердыни: от самых истоков этой земли до укоренения города в составе Русского государства.

Парма станет связующим звеном всей экспозиции: в каждом зале она предстанет в новом облике, демонстрируя свою эволюцию от объекта поклонения до источника ресурсов, но всегда оставаясь неизменной основой жизни. Одним из ключевых объектов в музее станут традиционные костюмы древних коми-пермяков, воссозданные при участии профессиональных ювелиров и костюмеров-реконструкторов.

«Это знаковое событие не только для нашего музея и коллег, но и для всех жителей и гостей Чердыни. Стационарной экспозиции в музее нет с 2017 года, а последнюю ее часть "Отдел природы" демонтировали в 2023 году, когда здание бывшей Уездной Земской Управы ушло в реставрацию», — рассказала Ирина Трофимова, директор музея, ставшая номинантом премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025.

Кроме новой постоянной экспозиции в здание нового музейного пространства переедет касса и появится обновленный сувенирный магазин.