В «Подпольной типографии» откроют выставку «Коннект»: она о трансформации

На выставке покажут редкие архивные материалы об истории «Подпольной типографии». Многие из них представят впервые, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. В начале XX века она была тайной мастерской революционеров, а с 1960-х годов стала филиалом Пермского краеведческого музея.

«Что общего у человека и музея, расположенного в старом деревянном доме? На первый взгляд, вопрос очень странный. Но музей, равно как и человек, меняется на протяжении своей жизни, также проходит сложный путь трансформаций. Не всегда они заметны посетителям, но они делают "Подпольную типографию" такой, какая она есть сегодня. Мы постарались помочь подросткам, переживающим переходный возраст, найти в нашем музее что-то близкое и понятное для себя, услышать его "голос", который ломался в зависимости от исторических эпох, узнать характер "Подполки", сформировавшийся за долгие годы», — рассказали авторы выставки Алсу Гаптулхаева и Дарья Гусева.

Ранее мы рассказывали о том, что в Арт-резиденции откроется выставка «Над мифом миф»: она представляет последние впечатления художницы Ланы Брайт после возвращения в родную Пермь.

Информационный обзор редакции.