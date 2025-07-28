Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В ЦВЗ покажут работы пермского живописца, охватывающие 50 лет его творчества

В ЦВЗ 29 июля планируют открыть персональную выставку Валентина Жданова «Вариации на тему». Выставочное пространство готовит ее совместно с Пермским отделением «Союза художников России» в честь 50-летия творческой деятельности живописца.

Сайт Пермской художественной галереи

На выставке «Вариации на тему» представят произведения живописи и графики, которые Валентин Жданов создавал с 1970-х годов до настоящего времени, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Художник пополнил тематику работ современного изобразительного искусства Западного Урала сюжетами языческих верований коми-пермяков, пермского звериного стиля, христианских образов пермской деревянной скульптуры, мифологии народов Прибайкалья и этнографии марийцев, жизнь древних этрусков. Для полноты художественной выразительности Валентин Жданов часто использовал формы композиционных решений: серии, диптихи, триптихи, квадриптихи и полиптихи.

Ранее мы рассказывали об интересной выставке, которая открылась в ЦГК: она посвящена пластику.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: