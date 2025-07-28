В ЦВЗ покажут работы пермского живописца, охватывающие 50 лет его творчества

В ЦВЗ 29 июля планируют открыть персональную выставку Валентина Жданова «Вариации на тему». Выставочное пространство готовит ее совместно с Пермским отделением «Союза художников России» в честь 50-летия творческой деятельности живописца.
На выставке «Вариации на тему» представят произведения живописи и графики, которые Валентин Жданов создавал с 1970-х годов до настоящего времени, рассказали в пресс-службе администрации Перми.
Художник пополнил тематику работ современного изобразительного искусства Западного Урала сюжетами языческих верований коми-пермяков, пермского звериного стиля, христианских образов пермской деревянной скульптуры, мифологии народов Прибайкалья и этнографии марийцев, жизнь древних этрусков. Для полноты художественной выразительности Валентин Жданов часто использовал формы композиционных решений: серии, диптихи, триптихи, квадриптихи и полиптихи.
Ранее мы рассказывали об интересной выставке, которая открылась в ЦГК: она посвящена пластику.
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