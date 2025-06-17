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Семейные архивы и абсурдная живопись: в резиденции фонда MaxArt откроется выставка «Коммуникации»

В резиденции фонда MaxArt, в особняке XIX века на улице Парковая, 19 июня собираются открыть выставку «Коммуникации». Она станет итоговой для участников седьмого сезона MaxArt.

Резиденция MaxArt в Перми/Telegram

В течение месяца четверо художников — Андрей Каратеев, Алексей Журавлев, Мария Филимонова и Любовь Шмыкова — исследовали Пермь, создавая проекты с локальным контекстом. Он стал точкой пересечения визуальных, природных, мифологических и личных способов коммуникации.

В фонде рассказали, как работали художники. Андрей Каратеев исследовал стереотипы российской действительности через абсурдную живопись, превращая клише в новый визуальный код, а Мария Филимонова переосмысливает сказочный сюжет через хрупкую инсталляцию из пластика и офорты, исследуя, как передаются и меняются устные традиции. В центре внимания Любови Шмыковой — семейные архивы, художница переносит фрагменты личной истории на обои из собственной квартиры. Ее проект связывает частное и публичное пространство. Сюрреалистичные графические работы вместе с ботаническими мотивами с антропоморфными элементами у Алексея Журавлева создают гибридные формы-проводники между природным и человеческим.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми проведут фестиваль-раскраску «МОНУМЕНТ АРТ дети». 

Информационный обзор редакции. 16+

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