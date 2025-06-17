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Искусство

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В городе проведут фестиваль-раскраску для детей и подростков

В Перми с 20 по 22 июня пройдет «МОНУМЕНТ АРТ дети» (6+). Это уличный фестиваль-раскраска для детей и подростков — проект фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ».

Unsplash/Alp Ancel

Организаторы рассказали, что участникам предстоит с помощью спреев, кистей и валиков творить вместе с художниками-кураторами и раскрашивать бетонный забор на улице Степана Разина. Эскиз разработал пермский дизайнер Виталий Бандык. Тематикой, как и у самого фестиваля в этом году, стал пермский фольклор.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что заявки на участие планируют принимать до 18 июня от волонтерских организаций, подростковых объединений, семьей с детьми и любого, кто хочет внести яркий вклад в историю одного забора и стать частью большого фестиваля.

Информационный обзор редакции.

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