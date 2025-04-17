Летом художники украсят городские фасады девятью муралами

Фестиваль «МОНУМЕНТ АРТ» объединит в Перми художников со всей России, а также из-за рубежа. Они превратят город в галерею под открытым небом, создавая муралы на фасадах зданий. Темой их работ станут фольклор и традиции Перми. «Фестиваль "МОНУМЕНТ АРТ" — это проект современной городской культуры, призванный привнести в социокультурную сферу города Перми визуальное искусство, общение, музыку в единое целое, чтобы создать пространство для диалога между артистами, зрителями и городом. Объекты монументального строительства становятся полотнами, а городское пространство — местом для инсталляции и выставочной площадкой. Если город — это собирательный образ человека, то искусство на стенах — это его душа и характер», — рассказывают организаторы фестиваля.

В рамках фестиваля в Перми планируют провести лекции, мастер-классы и встречи с приглашенными художниками, на которых будут знакомить с творчеством стрит-артистов и их взглядами на современное уличное искусство.

Ранее мы рассказывали, что в 2024 году в рамках фестиваля «Граффити-Пермь» в городе появилось несколько муралов.

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